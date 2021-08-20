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Общество20 августа 2021 9:08

В колонии-поселении №7 Марий Эл осужденные приготовят 15 тонн маринованных огурцов

Это ни много, ни мало 5 000 трехлитровых банок
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Каждая банка проходит проверку на наличие или отсутствие повреждений и прозрачности рассола. Фото: 12.fsin.gov.ru

Каждая банка проходит проверку на наличие или отсутствие повреждений и прозрачности рассола. Фото: 12.fsin.gov.ru

В Марий Эл осужденные колонии-поселения №7 приготовят 15 тонн маринованных огурцов. Это ни много, ни мало 5 000 трехлитровых банок. На это им отведено всего три недели. Сообщает УФСИН Марий Эл.

- Соответствующий цех в колонии открылся весной этого года. Для начала в нем законсервировали 800 трехлитровых банок капусты и лука для питания осужденных исправительных учреждений республики, - также отметили в пресс-службе управления.

Для выполнения действующего контракта огурцы определенного размера в колонию доставил местный фермер. В цеху в две смены трудятся шесть осужденных. Они перерабатывают по 540 килограммов огурцов в день.