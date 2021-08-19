Над Ульяновском нависло огромное дождевое облако с пылью

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19 августа, жители Ульяновска могли наблюдать в небе над Заволжским районом города необычное облако, которое было похоже на дым. В это время стали поступать сообщения о возгорании закрытого полигона твердых бытовых отходов возле села Красный Яр. Информацию об этом передали в Минприроды Ульяновской области. Специалисты ведомства выехали на место, факты возгораний не подтвердились.

Необычному же облаку в региональном Минприроды нашли другое объяснение, нежели дым. Это действительно было облако, причем дождевое. Его необычность была в том, что лучи солнечного света преломились в облаке, которое при этом захватило пыль с полей. Данное природное явление, по заверениям специалистов, опасности для человека и окружающей среды не представляет.

Тем не менее, сотрудники Минприроды Ульяновской области продолжат изучать пробы атмосферного воздуха.