В Лаишевском районе Татарстана открыли новый лицей на 500 мест

Реализация проекта обошлась властям республики в 540 миллионов рублей. Фото: minstroy.tatarstan.ru

В селе Усады Лаишевского района Татарстана открылся новый многопрофильный лицей. Он рассчитан на 500 учеников. Предполагается, что новое учреждение разгрузит Столбищенскую среднюю школу. Сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Новый лицей было решено построить после обращения руководства района. Реализация проекта обошлась Татарстана в 540 миллионов рублей.

В образовательном учреждении площадью 8,1 тысячи квадратных метров есть свой стадион с беговыми дорожками, футбольное поле, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, а также три игровые площадки для учеников начальных классов.