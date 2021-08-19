9 сентября в Нижнекамск прибудет Кубок Стэнли

Сергачев вместе с Кубком посетит детско-юношескую спортивную школу «Нефтехимик», воспитанником которого он являлся раньше. Фото: minsport.tatarstan.ru

9 сентября татарстанский хоккеист, игрок команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев приедет на малую родину – в Нижнекамск. В родной город он привезет главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Сергачев вместе с Кубком посетит детско-юношескую спортивную школу «Нефтехимик», в которой когда-то занимался.

Напомним, в этом году Михаил Сергачев стал обладателем Кубка Стэнли во второй раз за карьеру. В финале плей-офф НХЛ команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу со счетом 1:0 в пятом матче с «Монреалем».