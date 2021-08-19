В Казани с 21 по 22 августа ряд улиц перекроют из-за соревнований по триатлону

Предполагается как полное ограничение движения транспорта, так и частичное. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В эти выходные - с 21 по 22 августа, в столице Татарстана пройдут соревнования «Казанский триатлон – 2021». В связи с эти в указанные дни в городе перекроют для проезда транспорта ряд улиц.

Так, 21 августа с 6.00 до 18.00 и 22 августа с 6.00 до 12.00 ограничение введут на улице Такташа (от Салимжанова до Назарбаева, полное ограничение движения).

Также 21 августа с 6.00 до 17.00 движение будет запрещено по следующим участкам:

- ул.М.Салимжанова (по направлению от ул.Пушкина до ул.Х.Такташа, ограничение одной правой полосы движения);

- ул.Татарстан (по направлению от ул.Ш.Марджани до ул.М.Салимжанова, ограничение одной правой полосы движения);

- ул.Х.Такташа (по направлению от ул.Н.Назарбаева до Оренбургского тракта, полное ограничение движения);

- ул.Н.Назарбаева (по направлению от ул.Х.Такташа до ул.Г.Тукая, полное ограничение движения);

- ул.Даурской (по направлению от ул.Павлюхина до ул.Х.Такташа, полное ограничение движения);

- ул.Н.Назарбаева (по направлению от ул.Павлюхина до ул.Х.Такташа, приостановление движения).

Кроме того, 21 августа с 6.00 до 18.00 перекроют участок улицы Марджани (по направлению от Назарбаева до улицы Татарстан, полное ограничение движения). А 22 августа с 6.00 до 12.00 будет закрыт проезд по улице Салимжанова (по направлению от Пушкина до Назарбаева, полное ограничение движения).

Отметим, что «Казанском триатлоне – 2021» примут 800 спортсменов из 50 российских городов. В рамках соревнований также пройдет гонка серии Kazan SwimRun. Старт состязаниям будет дан у озера Кабан.