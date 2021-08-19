Жителя Татарстана зарезали, когда он пытался помешать суициду своей сожительницы

Мужчина хотел отобрать у своей избранницы нож, а та в ответ нанесла смертельный удар. Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В Арске по факту гибели в больнице 34-летнего горожанина от ножевого ранения в грудь было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По подозрению задержана 29-летняя сожительница погибшего. Причастность к совершению преступления она не признала. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, в ночь на 18 августа. Пара вместе выпивала. В один из моментов между мужчиной и женщиной вспыхнула пьяная ссора на почве ревности. Конфликт перерос в драку. После которой сожительница ушла в ванную комнату, где попыталась совершить суицид. Мужчина попытался ее остановить, но в ответ получил удар ножом в грудь. Сразу после этого его сожительница вызвала на место происшествия «скорую». Потерпевшего увезли в больницу, где он и скончался.