В Казани снесут еще 14 торговых объектов, ограждение и металлические бытовки

Собственники нелегально установленных объектов могут снести их самостоятельно с 20 по 24 августа. Фото: из архива УФССП Татарстана

В Казани подлежат сносу еще 14 торговых объектов, а также металлические бытовки и ограждение, установленные незаконно. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Упомянутые объекты и павильоны находятся на Сибирском тракте, на улицах Татарстан, Сахарова, Фучика, Мавлютова, Тэцевская, Ямашева, Чуйкова, Мусина и Даурская. А самовольно установленные металлические бытовки и ограждение расположены рядом с домом №23 на улице Воровского.

Собственники данных объектов могут демонтировать их самостоятельно с 20 по 24 августа. Далее власти города в обязательном порядке снесут их до 23 ноября 2021 года и выставят за это счет владельцам павильонов.