Глава Марий Эл Александр Евстифеев отчитал строителей роддома в Волжске

В настоящее время по проекту стоимостью 450 миллионов рублей выполнены работы по устройству наружных сетей канализации, монтажу теплосети. Фото: mari-el.gov.ru

Глава Марий Эл Александр Евстифеев в рамках рабочей поездки в Волжск посетил площадку строительства родильного дома. Выяснилось, что подрядчик отстал от срока из-за сложностей в работе на сетях. Евстифеев категорично отреагировал на подобное заявление. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава республики подчеркнул, что разработка программы для строительства и выделение средств на его реализацию дались руководству республики с трудом. Евстифеев потребовал ускорить темпы возведения медучреждения и заверил, что доложит о ситуации в надзорные органы. Он также отметил, что новый роддом был обещан местным жителям еще в 2017 году, поэтому объект должен быть сдан в эксплуатацию точно в срок.

В настоящее время по проекту стоимостью 450 миллионов рублей выполнены работы по устройству наружных сетей канализации, монтажу теплосети. Сегодня там строят первый и второй этажи. До 1 ноября подрядчик планирует подвести здание под теплый контур.

Срок сдачи объекта, строительство которого началось в январе этого года, назначен на август 2022 года.