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Здоровье19 августа 2021 12:39

За минувшие сутки в Татарстане короанвирус обнаружили еще у 49 человек

Девять из них пришлось госпитализировать
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего, по состоянию на 19 августа, в Татарстане коронавирус обнаружили у 24 875 человек.

Всего, по состоянию на 19 августа, в Татарстане коронавирус обнаружили у 24 875 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Минздраве республики. Четыре из них являются завозными, а остальные 45 – контактными. В этот раз в больницу увезли лишь девять человек. Другие 40 пациентов будут лечиться на дому.

В плане географии распространения инфекции на территории региона за эти сутки большая часть зараженных была зарегистрирована в Казани (21 человек) и Набережных Челнах (восемь человек).

Всего, по состоянию на 19 августа, в Татарстане коронавирус обнаружили у 24 875 человек. 21 926 из них, в том числе и 33 человека за минувшие сутки, смогли выздороветь, а 660 скончались.