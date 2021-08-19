В Казанском государственном институте культуры не добрали студентов на бюджетные места

Как объяснили в самом институте, это произошло из-за новых правил приема в высшие учебные заведения. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казанском государственном институте культуры остались бюджетные места для студентов. Причем сразу по трем направлениям: библиотечно-информационная деятельность, музеология, а также режиссура театрализованных представлений и праздников. Об этом во время пресс-конференции сообщила проректор вуза по учебно-воспитательной работе Татьяна Леонтьева.

По ее словам, недобор бюджетников произошел из-за новых правил приема в высшие учебные заведения. Дело в том, что с этого года абитуриенты имеют право подать документы, в том числе и заочно, сразу в пять вузов и выбрать в них для поступления от двух до 10 направлений. При этом для зачисления на бюджетные места будущему студенту необходимо дать свое согласие.

Как заявила Татьяна Леонтьева, именно последним нововведение и воспользовались недобросовестные абитуриенты. Они дали согласия сразу нескольким учебным заведениям. Именно поэтому в Казанском государственном институте культуры и образовался недобор бюджетников. В связи с этим вузу пришлось объявить о дополнительном этапе набора студентов, который продлится до 24 августа.