В Казанском Кремле откроется персональная выставка главы Минобороны России Сергея Шойгу

Выставка «Творчество ради жизни» проработает до 12 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка работ главы Минобороны России Сергея Шойгу «Творчество ради жизни» в Национальной художественной галерее «Хазине» Казанского Кремля откроется 21 августа. Сообщает пресс-служба Русского географического общества.

На выставке, которая проработает до 12 сентября, будут представлены картины и графические рисунки с видами Сибири. Всего будет представлено 100 работ, в том числе и 17 декоративных изделий из дерева, часть из которых реализуют на следующий год на аукционе. Полученные деньги направят на помощь тяжелобольным детям.

Планируется, что в открытии выставки Сергея Шойгу примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.