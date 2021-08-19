В Казани на Кремлевской набережной ГИБДД выявила несогласованную парковку электросамокатов

Эвакуации подлежат около сотни единиц транспорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этот четверг, 19 августа, в Казани сотрудники ГИБДД во время рейда обнаружили несогласованную с властями города парковку электросамокатов. Прокатчики организовали ее прямо на Кремлевской набережной. Полицейские опечатывают около сотни электросамокатов и собираются увезти их на спецстоянку.

Напомним, власти Казани из-за растущего травматизма и жалоб горожан ограничили использование электросамокатов, а также обозначили места, где их можно парковать для последующей аренды. Введены даже штрафы для тех, кто оставил этот транспорт в неположенном месте.