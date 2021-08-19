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Общество19 августа 2021 12:16

В Казани на Кремлевской набережной ГИБДД выявила несогласованную парковку электросамокатов

Около сотни единиц этого транспорта собираются эвакуировать на спецстоянку
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Эвакуации подлежат около сотни единиц транспорта.

Эвакуации подлежат около сотни единиц транспорта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В этот четверг, 19 августа, в Казани сотрудники ГИБДД во время рейда обнаружили несогласованную с властями города парковку электросамокатов. Прокатчики организовали ее прямо на Кремлевской набережной. Полицейские опечатывают около сотни электросамокатов и собираются увезти их на спецстоянку.

Напомним, власти Казани из-за растущего травматизма и жалоб горожан ограничили использование электросамокатов, а также обозначили места, где их можно парковать для последующей аренды. Введены даже штрафы для тех, кто оставил этот транспорт в неположенном месте.