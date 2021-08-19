Ученики нового лицея в Пестречинском районе Татарстана будут учиться в две смены

В настоящее время в начальной школе насчитывается уже 31 класс. Фото: mon.tatarstan.ru

В новом лицее в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана решили организовать две смены обучения. Причина – большое количество учеников начальных классов. Сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Учреждение предусмотрено для обучения детей с 1 по 9 классы. В настоящее время в нем насчитывается 10 первых классов, по семь вторых, третьих и четвертых классов.

Отметим, новый лицей будет иметь технологический уклон. Там намерены обновить программы по естественным наукам, математике, информатике, физике и технологии, а также создавать на базе учреждения технологические мастерские.

В дальнейшем лицей планирует сотрудничать с техническими и естественно-научными колледжами и вузами Татарстана.