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Общество19 августа 2021 14:34

Ученики нового лицея в Пестречинском районе Татарстана будут учиться в две смены

В учреждении образования набралось большое количество учеников начальной школы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время в начальной школе насчитывается уже 31 класс. Фото: mon.tatarstan.ru

В настоящее время в начальной школе насчитывается уже 31 класс. Фото: mon.tatarstan.ru

В новом лицее в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана решили организовать две смены обучения. Причина – большое количество учеников начальных классов. Сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Учреждение предусмотрено для обучения детей с 1 по 9 классы. В настоящее время в нем насчитывается 10 первых классов, по семь вторых, третьих и четвертых классов.

Отметим, новый лицей будет иметь технологический уклон. Там намерены обновить программы по естественным наукам, математике, информатике, физике и технологии, а также создавать на базе учреждения технологические мастерские.

В дальнейшем лицей планирует сотрудничать с техническими и естественно-научными колледжами и вузами Татарстана.