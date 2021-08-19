В Марий Эл водитель иномарки отвлекся и спровоцировал ДТП с грузовиком и автобусом

От удара грузовик опрокинулся. Фото: ГИБДД Марий Эл

В эту среду, 18 августа, около 11.20 в Звениговском районе произошло массовой ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и автобуса. Сообщает ГИБДД Марий Эл.

- Аварию повлекло отвлечение внимания водителя от управления транспортным средством, - отметили в ведомстве.

Так, на 45 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi, предварительно, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Isuzu. От удара последний опрокинулся и задел проезжавший мимо автобус Man.

В результате массовой аварии пострадали 41-летний водитель грузовика и 79-летняя пассажирка Mitsubishi.