В центре Казани скверу дали имя митрополита Андриана

Сквер находится в границах улиц Петербургской, Старообрядческой и Ульянова-Ленина. Фото: kzn.ru

Сквер в Вахитовском районе Казани назвали в честь митрополита Андриана. Данное общественное пространство находится в границах улиц Петербургская, Старообрядческая и Ульянова-Ленина.

Вариант с названием предложила комиссия города по топонимике. Также с подобным предложением обращалась и Казанско-Вятская епархия Русской православной старообрядческой церкви.

СПРАВКА

Митрополит Андриан (Александр Геннадьевич Четвергов) был родом из Казани, из старообрядческой семьи, принадлежащей к известному роду купцов Четверговых. В 2004-2005 годы с титулом Митрополит Московский и всея Руси руководил Русской православной старообрядческой церковью. Скончался во время крестного хода в Кировской области в 2005 году.