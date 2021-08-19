В Чебоксарах блогера, который пожарил сосиски на Вечном огне, признали вменяемым и осудили

Приговор мужчине вынес Верховный суд Чувашии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах 24-летнего местного блогера признали вменяемым и осудили по уголовной статье «осквернение символа воинской славы России, совершенное публично». Сообщает следственный комитете Чувашии.

- Верховный суд республики приговорил мужчину к штрафу в 150 тысяч рублей, - отметили в ведомстве. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Было доказано, что в ночь на 22 октября 2020 года находясь на территории Мемориального парка «Победа» блогер поднялся на Монумент в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Но сделал он это не для того, чтобы почтить их память, просто поглумиться.

Он пожарил сосиски на Вечном огне и снимал весь этот процесс на видео. В последствие этот ролик блогер выложил в интернет. Когда за мужчиной пришли полицейские, он ерничал и на вопрос знает ли он причину задержания лишь рассмеялся: «За сосиски!».