В Татарстане отремонтировали дорогу Тетюши - Большие Тарханы – Ундоры

Дорога соединяет два региона – Татарстан и Ульяновскую область. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Тетюшском районе завершился ремонт автодороги регионального значения Тетюши - Большие Тарханы – Ундоры. Дорожники обновили участок от 5,7 до 8,1 километра. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Дорога проходит по нормативам 4 технической категории – двухполосная, с семиметровой шириной проезжей части. Она соединяет два региона – Татарстан и Ульяновскую область. Здесь также ездят межрегиональные, междугородние и школьные автобусы.

В ходе ремонта на проезжей части был уложен верхний слой покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, укреплены обочины по 1,5 метра с каждой стороны. Кроме того, установлены 6 дорожных знаков, 44 сигнальных столбика и нанесена дорожная разметка,