В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 660

Причины смерти зараженных были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 августа в республике было подтверждено еще четыре смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 87-ми и 82-х летние мужчины, а также 80-ти и 75-ти летние женщины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 660.

Напомним, что за прошедшие сутки в республике выявили 45 новых случаев заражения. В 11 из них людям понадобилась госпитализация, а в 34 пациенты получают лечение на дому.