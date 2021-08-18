В Альметьевском районе Татарстана горела трава и деревья на площади 5,5 тысяч квадратных метров

Природный пожар возник около села Старое Суркино. Фото: МЧС Татарстана

В эту среду, 18 августа, в 13.26 в экстренные службы поступило сообщение о природном пожаре в Альметьевском районе. Сообщает МЧС Татарстана.

Около села Старое Суркино на границе с Лениногорским районом горели трава и деревья. На их тушение были посланы 76 человек и 20 единиц техники, в том числе и от МЧС.

- Привлекались пожарные расчеты от Альметьевского гарнизона, водовозки от нефтяников, работники лесной охраны и местные жители, - отметили в чрезвычайном ведомстве республики.

В 15.56 огонь был, наконец, потушен. Площадь активного горения составила 5,5 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.