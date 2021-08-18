В Нижнекамске городские термы с элементами аквапарка собираются открыть уже в первом квартале 2022 года

Комплекс общей площадью 20 тысяч квадратных метров смогут посещать от 4 до 6 тысяч человек в день. Фото: e-nkama.ru

В первом квартале 2022 году в Нижнекамске на улице Юности в эксплуатацию планируют ввести основное здание и главный уличный бассейн городских терм. А часть бассейнов и горок достроят к следующему лету.

- В «Нижнекамских термах» будут, в частности, более 30 видов бань, шесть круглогодичных бассейнов, элементы аквапарка и детская зона. Стоимость проекта оценивается в 600 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

В настоящее время на строительстве комплекса работают более 80 человек и 10 единиц техники. Он будет иметь общую площадь 20 тысяч квадратных метров.