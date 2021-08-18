Житель Татарстана был зарезан после того, как покурил около подъезда

По версии следствия, перед этим у потерпевшего пытались выбить сигарету изо рта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 49-летнего жителя Елабуги было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Мужчина был задержан и помещен под стражу на время следствия. От дачи показаний он отказался. Ему уже предъявлено обвинение, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, 4 августа у подъезда дома на улице Окружное шоссе, где проживает обвиняемый, собралась компания из трех молодых людей и девушки. Они курили и громко разговаривали.

Фигурант уголовного дела сделал им замечание по этому поводу. А когда компания начала расходится, мужчина ударил 22-летнего потерпевшего по лицу, пытаясь выбить у него изо рта сигарету. Из-за этого между ними началась драка. В ходе потасовке молодой человек получил два удара ножом. Его госпитализировали с места происшествия, но спустя несколько часов он скончался в больнице от полученных ранений.