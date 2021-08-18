В Татарстане август 2021 года станет одним из самых экстремально-жарких за последние 120 лет

Аномально высокие температуры чаще фиксируются именно в последние годы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Третья декада августа 2021 года в Татарстане преподнесет аномальную жару. По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимура Аухадеева, такая жаркая погода за последние 120 лет наблюдалась в регионе только трижды – в 1972, 2010 и 2016 годах. При этом, по словам ученого, аномально высокие температуры воздуха в Татарстана все чаще фиксируются именно в последние годы.

О связи подобных погодных условий с глобальным потеплением доцент КФУ Тимур Аухадеев отметил, что климат становится «нервным»: режим осадков меняется – количество растет, а вот их частота, наоборот, падает.

Напомним, ранее в Татарстане из-за аномальной жары было объявлено штормовое предупреждение. Существенных осадков в республике не ожидается, как минимум, до 23 августа.