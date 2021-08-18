В Татарстане женщину насмерть завалило потолочными перекрытиями и сеном

В обстоятельствах произошедшего разбирается следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

17 августа в селе Татарские Суксы Актанышского района после погрузки тюков с сеном под крышу сарая погибла 62-летняя женщина. Сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - также отметили в ведомстве.

По предварительным данным, погрузкой сена женщина занималась вместе со своим знакомым. По окончании работ она спустилась из-под крыши сарая. В этот момент потолочные перекрытия не выдержали веса сена и рухнули на нее. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.