В Ульяновске к 2022 году появится новый детсад на 160 мест

На возведение детсада было выделено 190 миллионов рублей. Фото: ulmeria.ru

В Ульяновске началось строительство нового детского сада на 160 мест. Он будет расположен на улице Шигаева. Сдать в эксплуатацию дошкольное учреждение планируют к лету 2022 года. Сообщает пресс-служба городской администрации.

На возведение детсада было выделено 190 миллионов рублей. Средства направлены из федерального, областного и городского бюджетов.

В настоящее время подготовительные работы уже завершены: подрядная организация установила ограждение, обустроила временную подъездную дорогу, перенесла проходящую по площадке линию электропередач, а также начала рыть котлован и приобретать сваи.

До конца 2021 года планируется установить свайное поле, ростверки, возвести стены фундаментов и частично построить каркас здания.