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Здоровье18 августа 2021 13:17

В Татарстане за сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом

При этом большая часть инфицированных была выявлена именно в Казани
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В этот раз госпитализация понадобилась 11 пациентам.

В этот раз госпитализация понадобилась 11 пациентам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за минувшие сутки было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Два из них являются завозными, а 43 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- Госпитализация понадобилась 11 людям, остальные 34 пациента получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

При этом за указанные сутки большая часть инфицированных была вывялена именно в Казани – 37 человек. Всего же в Татарстане диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 24 826 людям, 21 893 из которых смогли выздороветь, а 656 скончались.