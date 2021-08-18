В Татарстане за сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом

В этот раз госпитализация понадобилась 11 пациентам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за минувшие сутки было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. Два из них являются завозными, а 43 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- Госпитализация понадобилась 11 людям, остальные 34 пациента получают лечение на дому, - отметили в ведомстве.

При этом за указанные сутки большая часть инфицированных была вывялена именно в Казани – 37 человек. Всего же в Татарстане диагноз: новая коронавирусная инфекция, был поставлен 24 826 людям, 21 893 из которых смогли выздороветь, а 656 скончались.