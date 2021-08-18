Билайн запускает новые пакетные предложения для связи в международном роуминге

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Билайн запускает пакетные предложения для связи в путешествиях за границей. Их уже можно подключить в разделе «Роуминг» мобильного приложения «Мой Билайн».

Пакеты состоят из ГБ мобильного интернета, минут и SMS, либо только из ГБ мобильного интернета. Кроме того, доступны различные варианты пакетов по объему, стоимости и длительности действия. Предложение будет индивидуально подобрано для каждого абонента с учетом особенностей условий предоставления связи в выбранной для путешествия стране.

Приобрести пакет можно как дома, готовясь к путешествию, так и за границей. Активация пакетного предложения происходит при совершении первого активного действия в международном роуминге: выхода в интернет, совершения или принятия вызова, отправка смс. Если поездка отменится, неиспользованный пакет можно вернуть, средства будут возвращены на баланс в полном объеме.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Билайн:

«Мобильная связь за границей стала значительно доступнее, чем несколько лет назад. Однако большая часть путешественников до сих пор не пользуются роумингом на своем мобильном номере, предпочитая альтернативные способы связи (подключаются к WiFi или приобретают местную sim-карту). А значимая часть тех, кто роумингом пользуется, ограничивают себя в потреблении услуг связи. Виной тому — сохраняющееся восприятие роуминга, как очень дорогой, непрозрачной услуги с возможностью непредвиденных, незапланированных затрат.

Персональные пакеты для путешествий на весь отпуск позволят нашим клиентам запланировать свои расходы на мобильную связь в путешествии, избежать непредвиденных списаний, контролировать их и оставаться на связи с родными и близкими всю поездку».

Предложение действует для физических лиц — новых и действующих абонентов Билайн предоплатой системы расчетов, за исключением абонентов, обсуживающихся на тарифных планах «На максимум», «На максимум+», «Все за 1800+роуминг», а также участников акции «Специальное предложение от Visa и Билайн». Более подробные условия акции, информация о её организаторе, а также список доступных стран можно узнать в приложении «Мой Билайн» (12+).