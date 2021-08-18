Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 13:31

Маршрут автобуса №62 в Казани увеличат на 8 остановок

Он будет курсировать по всем крупным соцобъектам ЖК «Салават купере»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Изменения вступят в силу с 25 августа. Фото: kzn.ru

Изменения вступят в силу с 25 августа. Фото: kzn.ru

В Казани маршрут 62-го автобуса пополнился еще 8 остановками. Теперь общественный транспорт охватит все крупные социальные объекты ЖК «Салават купере». Изменения вступят в силу с 25 августа.

В общей сложности маршрут станет больше на 2,5 километра. Он свяжет между собой два квартала. В настоящее время в «Салават купере» идет установка павильонов на остановках «улица Тансык», «улица В.Сажинова», «улица Н.Юсупова», «улица А.Авзаловой», «улица Хибинская», «проспект И.Шакирова», «улица М.Карима» и «проспект Заречье».