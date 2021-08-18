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Общество18 августа 2021 11:20

В Набережных Челнах на ремонт одного километра трамвайных путей хотят потратить 23,4 миллиона рублей

Речь идет об участке на проспекте Сююмбике
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Помимо всего прочего, нужно будет проложить новые рельсы.

Помимо всего прочего, нужно будет проложить новые рельсы.

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Набережных Челнах на проспекте Сююмбике решили провести ремонт одного километра трамвайных путей. На это местный «Электротранспорт» решил потратить максимум 23.4 миллиона рублей. Данная сумма значится в тендере, который был опубликован на сайте госзакупок.

Так, согласно техническому заданию подрядчик должен будет привести в порядок отрезок от остановки «Аптека» до остановки «Татарстан». Там нужно будет провести модернизацию старого полотна, уложить новые рельсы и выровнять пути щебнем.

Аукцион по тендеру намечен на 3 сентября 2021 года.