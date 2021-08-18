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Политика18 августа 2021 11:00

Президент Татарстана Рустам Минниханов уехал в Казахстан

Визит проходит в рамках рабочей поездки в составе делегации, которую возглавил глава правительства России Михаил Мишустин
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В аэропорту Нур - Султана его встретил премьер-министр союзного государства Аскар Мамин.

В аэропорту Нур - Султана его встретил премьер-министр союзного государства Аскар Мамин.

Фото: скриншот с видео

В эту среду, 18 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Казахстан. В аэропорту Нур - Султана его встретил премьер-министр союзного государства Аскар Мамин.

Отметим, что Минниханов находится в рабочей поездке как член делегации, которую возглавляет глава правительства России Михаил Мишустин. В рамках данного визита пройдет посещение Международного финансового центра, а также участие в российско- казахстанских переговорах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Казахстан