Президент Татарстана Рустам Минниханов уехал в Казахстан

В аэропорту Нур - Султана его встретил премьер-министр союзного государства Аскар Мамин. Фото: скриншот с видео

В эту среду, 18 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Казахстан. В аэропорту Нур - Султана его встретил премьер-министр союзного государства Аскар Мамин.

Отметим, что Минниханов находится в рабочей поездке как член делегации, которую возглавляет глава правительства России Михаил Мишустин. В рамках данного визита пройдет посещение Международного финансового центра, а также участие в российско- казахстанских переговорах.