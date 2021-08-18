В Волжском районе Марий Эл к 1сентября от коронавируса собираются привить 98% учителей

На территории района будут работать 10 школ. Фото: Татьяна Коркина

В Йошкар-Оле во время осуждения с главой Марий Эл Александром Евстифеевым развития Волжского района его руководитель Татьяна Ильина сообщила, что к 1 сентября там от коронавируса собираются привить 98% учителей.

- Ведем разъяснительную работу, - отметила глава района.

Также, по словам Ильиной, на ее территории будут работать 10 школ, которые примут более 2,4 тысяч детей. Они будут учиться очно. Приемка всех образовательных учреждений на соответствие всевозможным нормам и требованиям уже завершена.