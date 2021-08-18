Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 10:24

В Волжском районе Марий Эл к 1сентября от коронавируса собираются привить 98% учителей

Пока среди них местные власти проводят разъяснительную работу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На территории района будут работать 10 школ.

На территории района будут работать 10 школ.

Фото: Татьяна Коркина

В Йошкар-Оле во время осуждения с главой Марий Эл Александром Евстифеевым развития Волжского района его руководитель Татьяна Ильина сообщила, что к 1 сентября там от коронавируса собираются привить 98% учителей.

- Ведем разъяснительную работу, - отметила глава района.

Также, по словам Ильиной, на ее территории будут работать 10 школ, которые примут более 2,4 тысяч детей. Они будут учиться очно. Приемка всех образовательных учреждений на соответствие всевозможным нормам и требованиям уже завершена.