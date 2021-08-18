В Набережных Челнах на Каме утонул 14-летний школьник

Тело мальчика пришлось доставать водолазам. Фото: МЧС Татарстана

17 августа в 15.22 в экстренные службы Татарстана по номеру 112 позвонил очевидец и сообщил, что в Набережных Челнах в поселке Элеваторная гора на реке Кама в 200-300 метрах от водозабора утонул мальчик.Сообщает МЧС Татарстана.

- В 16.30 водолазная группа на расстоянии 15 метров от берега обнаружила и извлекла с глубины 2 метров тело 14-летнего мальчика. Его передали сотрудникам правоохранительных органов. Данное место не оборудовано для купания Причина происшествия - несоблюдение правил безопасности на воде, - также отметили в чрезвычайном ведомстве.

Было установлено, что на берег Камы подросток приехал на велосипедах с одноклассником. Дети купались одни, в один момент один из них стал звать на помощь и скрылся под водой. На помощь пытались прийти отдыхающие рядом женщина и мужчина, но найти под водой ребенка, к сожалению, не смогли. Они-то и вызвали спасателей.

- По факту гибели ребенка на Каме было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Его расследование взято на особый контроль, - в свою очередь сообщили в прокуратуре Татарстана.