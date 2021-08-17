Жителя Чувашии за изнасилование собственной матери и кражу приговорили к 7 годам колонии

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Суд признал 22-летнего жителя Красноармейского района виновным в изнасиловании, сексуальном насилии и краже. Сообщает следственный комитет Чувашии. –

- Мужчину, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за ряд краж, приговорили к 7 годам колонии строгого режима, - также отметили в ведомстве. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Как было доказано, с 17 по 19 апреля у себя дома пьяный мужчина несколько раз изнасиловал собственную мать. Кроме того, еще в 2018 году он залез в дом престарелой односельчанки и украл у нее 68 тысяч рублей.