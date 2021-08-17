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Общество17 августа 2021 18:43

В Казани частично ограничат движение по улицам Чехова и Маршала Чуйкова

Там будут проводиться работы по реконструкции теплосетей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Одна из улиц будет перекрыта до конца августа, другая - до середины сентября

Одна из улиц будет перекрыта до конца августа, другая - до середины сентября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани в связи с реконструкцией теплосетей частично перекроют улицы Чехова и Маршала Чуйкова.

Ограничения на Чехова будут действовать с 18 по 30 августа на участке от улицы Достоевского до улицы Лейтенанта Шмидта. Там запланированы работы по перекладке тех самых тепловых сетей.

А на улице Маршала Чуйкова проезд в районе дома №77а будет запрещен с 18 августа по 16 сентября. Там будут реконструировать магистральный теплопровод.