В Казани частично ограничат движение по улицам Чехова и Маршала Чуйкова

Одна из улиц будет перекрыта до конца августа, другая - до середины сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани в связи с реконструкцией теплосетей частично перекроют улицы Чехова и Маршала Чуйкова.

Ограничения на Чехова будут действовать с 18 по 30 августа на участке от улицы Достоевского до улицы Лейтенанта Шмидта. Там запланированы работы по перекладке тех самых тепловых сетей.

А на улице Маршала Чуйкова проезд в районе дома №77а будет запрещен с 18 августа по 16 сентября. Там будут реконструировать магистральный теплопровод.