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Общество17 августа 2021 16:36

Путин назначил на пост председателя Арбитражного суда Татарстана Дениса Плотникова

Также президент России утвердил еще ряд кадровых изменений в судебной системе республики
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего в Татарстане шесть новых назначений.

Всего в Татарстане шесть новых назначений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении судей в регионах. Так, на пост председателя Арбитражного суда Татарстана был назначен Денис Плотников. Также, там в качестве судьей будет работать Юлия Артемьева.

Кроме того, судьей Дрожжановского районного суда был назначен Марат Медведев, судьей Набережночелнинского городского суда - Ильдус Карамов, судьей Чистопольского городского суда - Наталия Димитриева. А председателем Альметьевского городского стал Тальгат Гадельшин.