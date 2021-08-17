Путин назначил на пост председателя Арбитражного суда Татарстана Дениса Плотникова

Всего в Татарстане шесть новых назначений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении судей в регионах. Так, на пост председателя Арбитражного суда Татарстана был назначен Денис Плотников. Также, там в качестве судьей будет работать Юлия Артемьева.

Кроме того, судьей Дрожжановского районного суда был назначен Марат Медведев, судьей Набережночелнинского городского суда - Ильдус Карамов, судьей Чистопольского городского суда - Наталия Димитриева. А председателем Альметьевского городского стал Тальгат Гадельшин.