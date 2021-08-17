Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2021 16:23

В набережных Челнах неизвестные вывезли на машине и избили подростка, который вступился за мать одноклассницы

Сейчас правоохранители ищут злоумышленников
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается следственный комитет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается следственный комитет.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В отношении 30-ти и 31-летних жителей Набережных Челнов возбудили уголовное дело по статье «похищение человека». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Личности двух подозреваемых установлены. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения остальных участников преступления, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, 15 августа у подъезда одного из домов в поселке Сидоровка первые двое первых фигурантов уголовного дела выпивали с тремя неустановленными мужчинам и одной женщиной. С ней у них в какой-то момент и произошла ссора.

При этом рядом находилась группа подростков. Один из них узнал в женщине мать своей одноклассницы и вступился за нее. Между компаниями возник конфликт, который перерос в драку. Молодежь избила мужчин. Когда на место происшествия прибыли полицейские, все участники потасовки разбежались.

Спустя некоторое время взрослые решили отомстить подросткам. Для этого они вернулись в тот самый двор. Там они увидели вставшего на защиту женщины 15-летнего школьника. Мальчика избили, погрузили в багажник легковушки и вывезли в безлюдное место. Там подростка в течение часа избивали и угрожали. Увидев проезжавшую мимо полицейскую машину, злоумышленники поспешили скрыться. Избитый же мальчик смог доползти до дороги и позвать на помощь. В настоящее время он находится в больнице.