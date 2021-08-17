В набережных Челнах неизвестные вывезли на машине и избили подростка, который вступился за мать одноклассницы

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В отношении 30-ти и 31-летних жителей Набережных Челнов возбудили уголовное дело по статье «похищение человека». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Личности двух подозреваемых установлены. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения остальных участников преступления, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, 15 августа у подъезда одного из домов в поселке Сидоровка первые двое первых фигурантов уголовного дела выпивали с тремя неустановленными мужчинам и одной женщиной. С ней у них в какой-то момент и произошла ссора.

При этом рядом находилась группа подростков. Один из них узнал в женщине мать своей одноклассницы и вступился за нее. Между компаниями возник конфликт, который перерос в драку. Молодежь избила мужчин. Когда на место происшествия прибыли полицейские, все участники потасовки разбежались.

Спустя некоторое время взрослые решили отомстить подросткам. Для этого они вернулись в тот самый двор. Там они увидели вставшего на защиту женщины 15-летнего школьника. Мальчика избили, погрузили в багажник легковушки и вывезли в безлюдное место. Там подростка в течение часа избивали и угрожали. Увидев проезжавшую мимо полицейскую машину, злоумышленники поспешили скрыться. Избитый же мальчик смог доползти до дороги и позвать на помощь. В настоящее время он находится в больнице.