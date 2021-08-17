В Ульяновске пятую неделю подряд фиксируют высокий рост заболеваемости коронавирусом

В связи с этим, например, в городе будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.
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В Ульяновске пятую неделю подряд фиксируют рост количества случаев заражения коронавирусом. В связи с этим врио главы города Дмитрий Вавилин дал поручение усилить контроль за соблюдением масочного режима и увеличить коечный фонд для ковидных больных. Сообщает пресс-служба администрации Ульяновска.
- Темп прироста в столице Ульяновской области за неделю достиг значения 4,8%. Порог по числу заболевших, по сравнению с июльскими показателями прошлого года, превышен в 3 раза. А показатели за 15 дней августа на 51% выше, чем за тот же месяц 2020 года, - также отметили в пресс-службе.
Свободный коечный фонд в больницах города при нормативе не менее 50% составляет всего 25,2%. С 13 августа дополнительно выделили еще 94 койки. Также принято решение увеличить чисто коек в инфекционном госпитале Центральной клинической медико-санитарной части имени Егорова.
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