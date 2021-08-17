Казань получила 40 новых газомоторных автобусов

Фото: Мэрия Казани

Уже с этой среды, 18 августа, в Казани на маршруты №1 и №22 выйдет 40 новых автобусов «НефАЗ» на газомоторном топливе, сообщает пресс-служба мэрии города.

Каждый из этих автобусов вмещает в себя 80 пассажиров, оборудован системой принудительного наклона кузова. Также они оснащены системой навигации, электронными информационными табло, системой видеонаблюдения, видеорегистраторами, автоинформаторами и отопительными приборами.

- Теперь почти треть наших автобусов работает на метане. Благодаря правительству страны мы получили субсидию и покрыли 60% от стоимости автобусов по национальному проекту. Общая сумма, потраченная на приобретение автобусов, составила более 800 млн рублей, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин

Всего в городе на данный момент насчитывается 738 автобусов, из них на газомоторном топливе — 217.Следующее обновление автопарка в городе запланировано в 2022 году. Будут заменены 200 старых автобусов, которые потом продадут через аукционы.

- Теперь почти треть наших автобусов работает на метане. Благодаря правительству страны мы получили субсидию и покрыли 60% от стоимости автобусов по национальному проекту. Общая сумма, потраченная на приобретение автобусов, составила более 800 млн рублей, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин

Следующее обновление автопарка в городе запланировано в 2022 году. Будут заменены 200 старых автобусов, которые потом продадут через аукционы.