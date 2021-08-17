В Набережных Челнах установят еще один фонтан с подсветкой

Сейчас идут пуско-наладочные работы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Набережных Челнах на бульваре Юных Ленинцев в рамках второго этапа благоустройства появится очередной для города фонтан с подсветкой.

Сейчас там идут пуско-наладочные работы, мощение территории брусчаткой. Сам фонтан планируют включить в конце августа.

- Благоустройство общественного пространства началось в 2020 году, по республиканской программе был выделен 101 миллион рублей. В 2021 году – 50 миллионов рублей, - отметили в управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.