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Здоровье17 августа 2021 15:36

За сутки в Татарстане выявили 46 новых случаев коронавируса

В 14 из них зараженным понадобилась госпитализация
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего в Татарстане коронавирус обнаружили у 24 781 человека.

Всего в Татарстане коронавирус обнаружили у 24 781 человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в республике было выявлено 46 новых случаев коронавируса. Четыре из них являются завозными, а остальные 42 – контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 14 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому, - также добавили в ведомстве.

В плане географии распространения инфекции в регионе можно отметить что за указанные сутки большинство инфицированных было зарегистрировано в Казани – 24 человека, и Набережных Челнах – семь человек.

Всего же, по состоянию на 17 августа, в Татарстане коронавирус обнаружили у 24 781 человека, 21 845 из которых смогли выздороветь, а 656 скончалась в результате болезни.