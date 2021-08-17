В Набережных Челнах построят самое высокое здание в Татарстане

В Татарстане доля высотного строительства - 25 и более этажей, сейчас составляет 15 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах построят 27-этажный многоквартирный дом на проспекте Сююмбике, неподалеку от остановки «Пушкинская». Об этом сообщается на сайте Единого ресурса застройщиков в аналитическом обзоре по строительству жилья в Татарстане за 7 месяцев 2021 года.

Пока строительство многоэтажки еще не началось - участок лишь огородили забором. Отметим, что в Татарстане доля высотного строительства - 25 и более этажей, сейчас составляет 15 процентов.