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Общество17 августа 2021 12:19

В Казани потратят почти 180 миллионов рублей на благоустройство набережной озера Нижний Кабан

Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Подрядчику предстоит обновить территорию площадью 90 тысяч квадратных метров. Фото: kzn.ru

Подрядчику предстоит обновить территорию площадью 90 тысяч квадратных метров. Фото: kzn.ru

Власти Татарстана выделили 179,4 миллиона рублей на благоустройство первой и второй очередей набережной озера Нижний Кабан. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Современную городскую среду у водоема будут облагораживать с 13 сентября по 1 декабря 2021 года. Подрядчику предстоит обновить территорию площадью 90 тысяч квадратных метров. Ее поделили на три зоны.

Первая из них – участок от театра Камала до памятника Марджани. Здесь установят навес, световое и звуковое оборудование плавучей сцены, а также уложат песчаную насыпь.

Вторая зона расположена со стороны улицы Марселя Салимжанова – от театра до улицы Нурсултана Назарбаева. Третью зону наметили напротив автомобильного моста на улице Назарбаева.