С 18 августа в Казани сократят трамвайный маршрут №5а

Изменения внесли из-за ремонтных работ Фото: Евгения БУБЛИК

Измененная схема движения трамвая №5а в Казани будет действовать с 23.00 18 августа до 23.00 20 августа. Такая временная мера принята в связи с реконструкцией рельс на улице Саид-Галеева. Сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

-Трамвай будет ходить по маршруту Железнодорожный вокзал - улица Глазунова, - отметили в на предприятии.

Также сообщается, что для удобства и комфорта жителей Казани на указанном участке проводятся работы не только над трамвайными путями, но по переносу пассажирских остановок.