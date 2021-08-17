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Общество17 августа 2021 14:07

С 18 августа в Казани сократят трамвайный маршрут №5а

Это связано с проведением работ по реконструкции рельс
Евгения БУБЛИК
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Изменения внесли из-за ремонтных работ

Изменения внесли из-за ремонтных работ

Фото: Евгения БУБЛИК

Измененная схема движения трамвая №5а в Казани будет действовать с 23.00 18 августа до 23.00 20 августа. Такая временная мера принята в связи с реконструкцией рельс на улице Саид-Галеева. Сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

-Трамвай будет ходить по маршруту Железнодорожный вокзал - улица Глазунова, - отметили в на предприятии.

Также сообщается, что для удобства и комфорта жителей Казани на указанном участке проводятся работы не только над трамвайными путями, но по переносу пассажирских остановок.