С 1 сентября 2021 года половина школ Нижнекамска переходит на пятидневку

В список вошли школы разной наполняемости и социальной категории. Фото: Татьяна Коркина

В Нижнекамске начнут переводить школы на пятидневную учебную неделю. Половина из них начнут работать в этом формате уже с 1 сентября, то есть со старта нового учебного года. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил начальник управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин. Правда, изменения эти коснуться лишь начальных классов. К тому же пятидневка для них вводится пока только в тестовом режиме.

Итак, сокращенная учебная неделя вводится в 17 образовательных учреждениях города: школах №2, №8, №10, №11, №15, №19, №27, №29, №31, №33 и №36, гимназии №2, №22, №25 и №32, а также в лицее №14 и многопрофильном лицее №37.

Гиниятуллин отметил, что в этот список вошли школы разной наполняемости и социальной категории. При положительной динамике на пятидневку с 1 сентября 2022 года могут перевести и остальные школы Нижнекамска.