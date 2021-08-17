В Татарстане на группу железнодорожников завели уголовное дело о хищении у РЖД миллиона рублей

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства уголовного дела. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отношении экс- руководителя Казанского центра Горьковской дирекции пассажирских обустройств – Центральной дирекции пассажирских обустройств - филиала ОАО «РЖД» и ряда его подчиненных было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». Сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

- Преступление выявлено сотрудниками ФСБ Татарстана. Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, главный подозреваемый, занимая указанную должность, сговорился со своими подчиненными и используя свое служебное положение с 2018 по 2020 года обманом похитил у ОАО «РЖД» около одного миллиона рублей.

Как полагают правоохранители, злоумышленникам это удалось благодаря оформлению фиктивных гражданско-правовых договоров с лицами, фактически не выполнявшими свои трудовые обязанности. На основании этого подписывались фиктивные акты приемки исполненных работ, получалась оплата по договорам и распределялась среди подозреваемых.