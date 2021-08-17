Бренд натуральной косметики Organic Shop выпустил первую детскую сертифицированную коллекцию для волос, созданную вместе с малышами!

Фото: предоставлено пресс-службой

В дизайн продуктов для тела и волос вошли настоящие рисунки маленьких экологов и защитников природы, которые их мамы и папы приносили в сеть магазинов Organic Shop. В них малыши рассказывали, что они делают, чтобы позаботиться о красоте окружающего мира.

Сами продукты в коллекции тоже особенные – все они одобрены самым строгим сертификатом органической косметики COSMOS ORGANIC, а значит полностью безопасны для природы и малышей и содержат экстракты растений, выращенных в экологически чистых регионах.

В линию вошли шампуни, гель для душа, защитный крем для рук и лица, крем для тела, пена для ванны, пенка для мытья рук и спрей для легкого расчесывания волос.

Теперь каждый маленький защитник природы может принести свой рисунок в магазин Organic Shop и стать автором нового экологически чистого продукта! Подробности по ссылке.