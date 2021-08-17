В Советском районе Казани из-за строительства метро почти на сутки отключат воду

Воду отключат с 9.00 19 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду. Связно это с работами по строительству второй линии городского метро.

Так, с 9.00 19 августа до 6.00 20 августа воды не будет по следующим адресам: улица Чингиза Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, улица Ломжинская, 20а, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 24/1, улица Юлиуса Фучика, 90б, 90в, 92, 131, 131а, 131б, 131в, 131г.

- Просьба жителей заранее сделать необходимые запасы. Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».