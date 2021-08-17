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Общество17 августа 2021 11:23

В Ульяновске завершили конкурс по отбору кандидатов на пост главы города

Определены три претендента на эту должность
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Новый глава Ульяновска будет избран 20 августа путём тайного голосования депутатов на заседании городского парламента. Фото: http://ulmeria.ru/

Новый глава Ульяновска будет избран 20 августа путём тайного голосования депутатов на заседании городского парламента. Фото: http://ulmeria.ru/

В Ульяновске завершили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Перед конкурсной комиссией выступили пять человек. Они представили проекты по социально-экономическому развитию областного центра.

- В результате, комиссия отобрала и зарегистрировала трех основных претендентов на данную должность. В список вошли врио главы Ульяновска Дмитрий Вавилин, Алексей Егоров с опытом работы на должностях муниципальной и государственной гражданской службы, а также индивидуальный предприниматель, производитель работ в администрации ООО «Автомост-Поволжье» Сергей Кочергин, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что новый глава Ульяновска будет избран 20 августа путем тайного голосования депутатов на заседании городского парламента.