В Ульяновске завершили конкурс по отбору кандидатов на пост главы города

Новый глава Ульяновска будет избран 20 августа путём тайного голосования депутатов на заседании городского парламента. Фото: http://ulmeria.ru/

В Ульяновске завершили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Перед конкурсной комиссией выступили пять человек. Они представили проекты по социально-экономическому развитию областного центра.

- В результате, комиссия отобрала и зарегистрировала трех основных претендентов на данную должность. В список вошли врио главы Ульяновска Дмитрий Вавилин, Алексей Егоров с опытом работы на должностях муниципальной и государственной гражданской службы, а также индивидуальный предприниматель, производитель работ в администрации ООО «Автомост-Поволжье» Сергей Кочергин, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что новый глава Ульяновска будет избран 20 августа путем тайного голосования депутатов на заседании городского парламента.