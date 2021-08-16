В Татарстане подтвердили еще шесть смертей от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронвируса в Татарстане возросло до 656. Фото: Александр ГЛУЗ

В республике были подтверждены еще шесть смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 83-х, 78-ми и 69-ти летние женщины, а также 82-х, 72-х и 67-ми летние мужчины. Таким образом, число летальных исходов коронвируса в Татарстане возросло до 656.

Напомним, за минувшие сутки в республике было выявлено 49 новых случаев заражения. 14 человек пришлось госпитализировать. Всего в регионе коронавирус обнаружили у 24 735 человек, 21 799 из них выздоровели.