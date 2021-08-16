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Общество16 августа 2021 19:31

В Казани заканчивают подготовку к реконструкции дороги на улице Осиновская, которая облегчит жизнь в ЖК «Салават купере»

Проезжую часть значительно расширят
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Только на выкуп участков с домами, где проложат новые полосы движения, региональный бюджет выделили около 128 миллионов рублей.

Только на выкуп участков с домами, где проложат новые полосы движения, региональный бюджет выделили около 128 миллионов рублей.

Фото: скриншот с видео

В Казани заканчивают подготовку к реконструкции дороги на улице Осиновская. Там городские власти уже выкупили все 19 земельных участков, на которых будет идти работа. На это из бюджета Татарстана было потрачено около 128 миллиона рублей.

Отметим, что данную дорогу длинной в 1,4 километра собираются расширить и сделать четырехполосной, обустроить там, в частности, велодорожки и установить шумозащитные экраны. Реконструированный участок в итоге должен облегчить жизнь в ЖК «Салават купере», где продолжается активное строительство многоквартирных домов.

В Казани заканчивают подготовку к реконструкции дороги на улице Осиновская. Автор: Исполком Казани