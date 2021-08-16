В Ульяновской области могут закрыть ряд школ, сотрудники которых не вакцинируются от коронавируса

У персонала образовательных учреждений есть время до конца августа.

В некоторых районах региона от коронавируса привились менее 60% педагогических работников. Поэтому, если до конца августа установленный уровень вакцинации сотрудников не будет достигнут, то ряд школ закроют. Об этом заявили и.о. главы Минобразования Ульяновской области Наталья Семенова.

Она также пояснила, что торжественные линейки в День знаний – 1 сентября, в региональных образовательных учреждениях пройдут на улице. Формат обучения будет очным. На входе в школы всем по-прежнему будут измерять температуру, за классами закрепят отдельные помещения, будет проводиться их дезинфекция, посещать столовую дети будут по специально составленному график, а уроки физкультуры до последнего будут проводить на открытом воздухе.

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